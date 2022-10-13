النصر ثانيًا والهلال ثالثًا.. جماهير الاتحاد الأكثر حضورًا في دوري روشن

واحتلّ نادي التعاون المركز الخامس بـ29.289 مشجعًا خلال 4 مباريات على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، وتلاه الاتفاق في المركز السادس بـ23.538 في 3 لقاءات على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وبعده الشباب في المركز السابع بـ22.878 مشجعًا في 3 مباريات على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وجاء الطائي في المركز الثامن بـ22.141 مشجعًا في 3 مواجهات على ملعب مدينة عبد العزيز بن مساعد الرياضية في حائل، والفتح في المركز التاسع بـ22.117 مشجعًا في 3 مباريات على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.