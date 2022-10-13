النصر ثانيًا والهلال ثالثًا.. جماهير الاتحاد الأكثر حضورًا في دوري روشن

واصلت جماهير الاتحاد حضورها وتفوقها على نظرائها في دوري روشن السعودي بحضورها المكثف في مباريات فريقها الأول لكرة القدم على أرضه خلال الجولات السبع الماضية من الدوري.
وبحسب إحصائية نشرت عبر حساب دوري روشن السعودي للمحترفين في "تويتر": تصدرت الجماهير الاتحادية قائمة الحضور بـ90.979 مشجعًا في ثلاث مباريات جرت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وفقًا لما كشف عنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، الخميس.
وجاء نادي النصر في المركز الثاني بـ69.203 مشجعًا خلال 4 مباريات على ملعب مرسول بارك، وجاء الهلال ثالثًا بـ44.013 مشجعًا في 4 مباريات على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، ومن ثم العدالة في المركز الرابع بـ31.274 مشجعًا في 3 مواجهات على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
واحتلّ نادي التعاون المركز الخامس بـ29.289 مشجعًا خلال 4 مباريات على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، وتلاه الاتفاق في المركز السادس بـ23.538 في 3 لقاءات على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وبعده الشباب في المركز السابع بـ22.878 مشجعًا في 3 مباريات على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وجاء الطائي في المركز الثامن بـ22.141 مشجعًا في 3 مواجهات على ملعب مدينة عبد العزيز بن مساعد الرياضية في حائل، والفتح في المركز التاسع بـ22.117 مشجعًا في 3 مباريات على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
وتوزعت المراكز الـ6 الأخيرة على أبها "22.008 مشجعًا في 4 مباريات"، والخليج "19.508 مشجعًا في 4 لقاءات"، والفيحاء "15.774 مشجعًا في 4 مواجهات"، وضمك 15.620 "مشجعًا في 3 مباريات"، والباطن "11.262 مشجعًا في 3 مباريات"، وأخيرًا الوحدة "6.116 مشجعًا في 3 مباريات".