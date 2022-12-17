الأمير فيصل بن بندر يتوِّج "فيصل بن خالد" بكأس ولي العهد لسباقات الخيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توَّج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الفائزين في الحفل الثاني والسبعين من موسم نادي سباقات الخيل في افتتاحية البطولات الكبرى للفئة الأولى ببطولة "كأسَي ولي العهد" في نسختها السابعة والخمسين للخيل المنتجة "محليًّا" و"المستوردة"، وذلك على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية. وتبلغ جائزة كل كأس مليون ريال.
ولدى وصوله كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.
وبعد نهاية الشوط العاشر سلَّم أمير منطقة الرياض كأس ولي العهد للإنتاج (المحلي) للفائز بالمركز الأول نغيمش بن فهد بن عبدالهادي العجمي بعد فوز الجواد (المبير).
بعدها توَّج الأمير فيصل بن بندر عقب نهاية الشوط الأخير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بكأس ولي العهد للإنتاج (المستورد) عقب فوز الجواد (ماي فرانكل) بالمركز الأول.
حضر الحفل الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين.
وعبَّر الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز عن سعادته بهذه المناسبة، وقال: "أنا سعيد جدًّا بهذا الكأس الغالي علينا جميعًا؛ لأنه يحمل اسم سمو ولي العهد، هذا القائد العظيم، صاحب الرؤية العظيمة، محمد بن سلمان هبة من الله -عز وجل- للمملكة العربية السعودية".