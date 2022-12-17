الأمير فيصل بن بندر يتوِّج "فيصل بن خالد" بكأس ولي العهد لسباقات الخيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توَّج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الفائزين في الحفل الثاني والسبعين من موسم نادي سباقات الخيل في افتتاحية البطولات الكبرى للفئة الأولى ببطولة "كأسَي ولي العهد" في نسختها السابعة والخمسين للخيل المنتجة "محليًّا" و"المستوردة"، وذلك على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية. وتبلغ جائزة كل كأس مليون ريال.