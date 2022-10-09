الهلال ينهي تحضيراته للشباب.. وتأكد غياب سلمان الفرج وفييتو والشهراني

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، شرح خلالها المدير الفني رامون دياز عدداً من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم "دياز" الحصة التدريبية بتدريبات فنية.