الهلال ينهي تحضيراته للشباب.. وتأكد غياب سلمان الفرج وفييتو والشهراني

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تحضيراته الميدانية استعداداً لمواجهة "الشباب" غداً ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، شرح خلالها المدير الفني رامون دياز عدداً من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم "دياز" الحصة التدريبية بتدريبات فنية.
من جهة أخرى أدى قائد الفريق "سلمان الفرج" مراناً لياقياً بالجري، وتدريبات متنوعة بالكرة، وغاب الفرج عن مباراتي التعاون والاتفاق في الجولتين الماضيتين من بطولة الدوري السعودي، بداعي الإصابة.
فيما واصل الثلاثي ياسر الشهراني، لـو سياتو فييتو ومتعب المفرج برامجهم العلاجية والتأهيلية.
ويتصدر الشباب، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، بينما الهلال خامساً برصيد 13 نقطة.