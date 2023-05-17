بمشاركة 5 فرق.. الرياض تستضيف بطولة كرة الشبكة الجمعة والسبت المقبلين

وأضافت: "بفضل الله ثم دعم القيادة الحكيمة، ومتابعة واهتمام رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد؛ نسعى إلى جذب أكبر شريحة من الفتيات لممارسة اللعبة، وتحقيق مراكز متقدمة دوليًّا في المستقبل القريب".