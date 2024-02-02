إيغور كورنادو في طريقه لمغادرة الاتحاد

وأفادت ذات الصحيفة بأنه بالرغم من كون كورنادو لاعباً مثيراً للاهتمام، إلا أن هناك ضرورة منح الفرص للشباب مثل فيكتور هوغو ولوران وماتيوس غونسالفيس، كما أن راتبه المرتفع يظل عائقاً.