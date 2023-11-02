في افتتاح الجولة الـ12 من دوري روشن.. "كلاسيكو" مداواة الجراح يجمع الاتحاد والشباب.. ونشوة الفتح تهدد الهلال

تدور عجلة الجولة الـ12 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، غدًا الجمعة، بإقامة 3 مواجهات؛ حيث يلتقي الشباب والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي، والتي ستكون بمثابة قمة الجولة، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب.
يخوض الفريقان المواجهة المرتقبة بنشوة تحقيقهما للفوز وتخطّي دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويمتلك الشباب عددًا من اللاعبين المميزين على صعيد الأجانب والمحليين، يتقدّمهم قائده الأرجنتيني إيفر بانيغا، وحارسه الكوري "كيم"، والكولومبي "كويلار"، والبلجيكي "كاراسكو"، والمغربي رومان سايس، والبرازيلي كارلوس جونيور.
على الطرف الآخر يعول الاتحاد على قائده الفرنسي كريم بنزيما، وهدّافه المغربي عبدالرزاق حمدالله، والثلاثي البرازيلي "إيغور كورنادو، وغروهي، ورومارينيو"، والفرنسي "كانتي".
وتشهد ذات الجولة في نفس اليوم لقاءين؛ يلعب في الأول منهما الطائي والفيحاء على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل؛ حيث يحتلّ الطائي المركز الـ14 بـ10 نقاط، فيما يحتلّ الفيحاء المركز الثامن بـ14 نقطة، ويسعى كلاهما للفوز لتحسين موقعه في جدول الترتيب.
فيما يطمح الهلال لمواصلة صدارة ترتيب فرق دوري روشن، بتحقيق الفوز في مباراة صعبة سيحلّ فيها ضيفًا على الفتح، الذي يقدم موسمًا جيدًا وضعه في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.
وتستكمل مواجهات الجولة بعد غدٍ السبت بثلاثة لقاءات؛ حيث يحلّ الأخدود ضيفًا على أبها في مواجهةً تُلعب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها؛ حيث يحتلّ أبها المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، فيما يملك الأخدود 7 نقاط وضعته في المركز الـ16، وفي المواجهة الثانية يستضيف الاتفاق صاحب المركز السابع برصيد 20 نقطة على ملعبه في الدمام؛ نظيره الرائد متذيل الترتيب بخمس نقاط.
ويستهدف النصر صاحب المركز الثاني بـ25 نقطة، ثلاث نقاط جديدة يلاحق بها الصدارة، عندما يستقبل الخليج الذي يحتلّ المرتبة الـ13 برصيد 10 نقاط على ملعب الأول بارك في الرياض.
وتختتم الأحد المقبل منافسات الجولة الـ12، بإقامة 3 لقاءات؛ تجمع الحزم بالوحدة على ملعب نادي الحزم في الرس؛ حيث يحتلّ الحزم المركز الـ17 برصيد 7 نقاط، فيما يملك الوحدة 13 نقطة جعلته في المركز العاشر، وفي المواجهة الثانية يستضيف التعاون صاحب المركز الثالث بـ24 نقطة على ملعبه في بريدة، نظيره ضمك الذي يحتلّ المركز التاسع برصيد 13 نقطة.
وفي ختام مواجهات الجولة يحلّ الرياض صاحب المركز الـ12 برصيد 11 نقطة ضيفًا على الأهلي، الذي يملك 22 نقطة وضعته في المركز الخامس، وذلك على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.