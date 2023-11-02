في افتتاح الجولة الـ12 من دوري روشن.. "كلاسيكو" مداواة الجراح يجمع الاتحاد والشباب.. ونشوة الفتح تهدد الهلال

وتستكمل مواجهات الجولة بعد غدٍ السبت بثلاثة لقاءات؛ حيث يحلّ الأخدود ضيفًا على أبها في مواجهةً تُلعب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها؛ حيث يحتلّ أبها المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، فيما يملك الأخدود 7 نقاط وضعته في المركز الـ16، وفي المواجهة الثانية يستضيف الاتفاق صاحب المركز السابع برصيد 20 نقطة على ملعبه في الدمام؛ نظيره الرائد متذيل الترتيب بخمس نقاط.