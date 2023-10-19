دوري روشن السعودي للمحترفين: الاتحاد أمام التعاون والهلال في مواجهة الخليج.. في افتتاح الجولة العاشرة

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تُقام 4 لقاءات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.
يدخل الاتحاد المباراة وهو بالمركز الرابع، ولديه 19 نقطة ، بينما يشارك التعاون باللقاء وهو يمتلك 22 نقطة، ويحتل المركز الثاني.
تنطلق مباراة الأخدود والفيحاء في تمام الساعة الـ6 مساءً أيضًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد الله الرياضية بنجران.
يشارك الأخدود باللقاء وهو يحتل المركز الـ14 برصيد 7 نقاط، في حين يقع الفيحاء بالمركز التاسع ويمتلك 11 نقطة.
يُقام اللقاء بين الفتح وأبها، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
يدخل الفتح المواجهة برصيد 17 نقطة، ويحتل المركز السادس، بينما يأتى أبها بالمركز الـ15، ويمتلك 7 نقاط.
تنطلق مباراة الهلال والخليج في تمام الساعة الـتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
يُشارك الهلال بالمباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 23 نقطة، بينما يأتي الخليج بالمركز الـ11، ويمتلك 9 نقاط.