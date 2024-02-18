قبل مواجهتي الأخضر.. "بيتار سيغرت" يرحل عن تدريب منتخب طاجيكستان

ويستعد الفريق في الفترة المقبلة لمواجهة السعودية في مباراتين ضمن المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية، وذلك خلال شهر مارس القادم، حيث يلتقيان في المباراة الأولى في 21 من الشهر القادم، ويتجدد اللقاء في الـ26 من ذات الشهر.