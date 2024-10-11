"خالد مسعد" يكشف تفاصيل حفل اعتزاله غدًا

يعقد، غدًا السبت، "خالد مسعد" لاعب المنتخب السعودي السابق، مؤتمرًا صحفيًّا في قاعة المؤتمرات الرئيسة بمدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" في جدة؛ للحديث عن تفاصيل حفل اعتزاله، المقرر في نوفمبر المقبل.

وسيعلن "خالد مسعد" خلال المؤتمر عن الفريقين المشاركين في حفل الاعتزال، وأيضًا أسماء اللاعبين المشاركين، والبرنامج الكامل ليوم اعتزاله، الذي يضمّ مباراتين؛ حيث ستكون الأولى بين أصدقاء اللاعب ضد جيل 94، والأخرى تجمع فريقين سيتمّ الكشف عن تفاصيلهما في المؤتمر.

الجدير ذكره أن "خالد مسعد" صاحب الـ53 عامًا، والذي مثّل قطبَيْ مدينة جدة الأهلي والاتحاد، من أبرز نجوم الأخضر السعودي في حقبة التسعينيات من القرن الماضي؛ حيث شارك معه في 116 مباراة، سجّل خلالها 27 هدفًا.

وتُوِّج "خالد مسعد" خلال مسيرته بالعديد من الألقاب المحلية والآسيوية، على رأسها فوزه مع المنتخب السعودي بكأس آسيا نسختَيْ 1988 و1996، فضلًا عن تتويجه بكأس آسيا للناشئين 1985، كأس آسيا للشباب 1986، كأس الخليج 1986، المشاركة في كأس العالم 1994 و1998، والمشاركة في كأس القارات نسخ 1992، 1995 و1997.

وعلى المستوى المحلي توّج "خالد مسعد" مع الأهلي بلقبَيْ كأس ولي العهد 1998، وكأس الاتحاد السعودي 2001، ومع الاتحاد ببطولة الدوري 2001 و2003، وكأس السوبر السعودي المصري 2001.