رئيس الاتحاد السعودي للفروسية يستقبل أبطال منتخبَي التقاط الأوتاد والرماية.. بعد تأهُّلهم إلى كأس العالم

يذكر أن منتخب الرماية من على ظهر الخيل تأهّل الشهر الماضي بعد أن قدم أداءً مميزًا حقّق خلاله المركز الأول في التصفيات المؤهلة، والتي أقيمت في جنوب أفريقيا من بين 12 دولة مشاركة، وكذلك منتخب التقاط الأوتاد حقّق التأهل من خلال التصفيات التي أقيمت بجمهورية مصر العربية الشهر الماضي، حقّق خلالها المركز الثاني.