رئيس الاتحاد السعودي للفروسية يستقبل أبطال منتخبَي التقاط الأوتاد والرماية.. بعد تأهُّلهم إلى كأس العالم

استقبل الأمير عبد الله بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، اليوم، أبطال منتخبي التقاط الأوتاد والرماية من على ظهر الخيل بعد تأهُّلهم إلى كأس العالم.
وهنّأ الأمير عبد الله الفرسان على التأهل والمستويات المميزة التي قدموها في البطولات المؤهلة، وأكّد دعمه المستمر لهم للاستعداد لكأس العالم، وتقديم مستويات مشرفة تليق باسم المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن هذه الإنجازات التي تتحقّق تأتي استمرارًا للدعم الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة والمتابعة المستمرة من وزير الرياضة.
وقدم الفرسان شكرهم لرئيس الاتحاد السعودي للفروسية على الدعم والمتابعة المستمرة.
يذكر أن منتخب الرماية من على ظهر الخيل تأهّل الشهر الماضي بعد أن قدم أداءً مميزًا حقّق خلاله المركز الأول في التصفيات المؤهلة، والتي أقيمت في جنوب أفريقيا من بين 12 دولة مشاركة، وكذلك منتخب التقاط الأوتاد حقّق التأهل من خلال التصفيات التي أقيمت بجمهورية مصر العربية الشهر الماضي، حقّق خلالها المركز الثاني.