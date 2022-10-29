دورة الألعاب السعودية.. "ابن جلوي" يتوِّج فريق الباحة بطلاً لمنافسات كرة الهدف

وشهدت دورة الألعاب السعودية 2022 يومًا حافلاً؛ إذ أُقيمت منافسات في 13 رياضة مختلفة، في نهائيات رفع الأثقال لأوزان 71 كجم للسيدات، و89 كجم و102 كجم للرجال، إلى جانب الأدوار النهائية لمنافسات البادل وكرة الهدف لذوي الإعاقة، ومنافسات الجولف والدراجات، ونهائيات السباحة 50 مترًا "حرة رجال"، و50 مترًا "صدر رجال"، و400 متر حرة رجال، و100 متر "ظهر رجال". كما انطلقت اليوم منافسات البولنج والبلياردو وكرة السلة 3×3 والكرة الطائرة. كما تواصلت مباريات دور المجموعات في كرة السلة للسيدات، وكرة قدم الصالات للرجال، وكرة اليد.