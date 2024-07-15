بعثة الهلال تصل النمسا.. العويس يلتحق بالفريق

وصلت بعثة فريق الهلال، مساء يوم الاثنين، إلى النمسا لإجراء معسكر خارجي، استعداداً لخوض غمار منافسات الموسم الكروي الجديد 2024/2025.
ويجري فريق الهلال معسكراً خارجياً في النمسا اعتباراً من 15 يوليو الجاري، ويستمر حتى الثالث من أغسطس قبل العودة إلى السعودية مجدداً تأهباً لبدء منافسات الموسم الكروي الجديد.
ومن المقرر أن يخوض الهلال 5 مباريات ودية هذا الصيف، في معسكره بالنمسا، وذلك ضمن استعداداته للموسم المقبل 2024-2025.
ويدشن مبارياته الودية بمواجهة إس سي فينر نويشتات النمساوي يوم 19 يوليو الجاري، ثم يواجه العربي القطري يوم 22 يوليو، بعدها يلاقي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي يوم 26 من نفس الشهر، ثم يواجه كومو الإيطالي يوم 29 يوليو، قبل أن يختتم ودياته بملاقاة أودينيزي كالتشيو يوم 3 أغسطس المقبل.
والجدير ذكره، أن النجم البرازيلي نيمار جونيور قد تخلف عن بعثة الفريق المغادرة للمعسكر الخارجي ،بناء على طلب المدير الفني، كما تخلف الحارس محمد العويس بسبب تأخر حصوله على تأشيرة "الشنغن"، التي تم استخراجها اليوم له، حيث سيلتحق فوراً بالفريق.