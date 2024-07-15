بعثة الهلال تصل النمسا.. العويس يلتحق بالفريق

ويدشن مبارياته الودية بمواجهة إس سي فينر نويشتات النمساوي يوم 19 يوليو الجاري، ثم يواجه العربي القطري يوم 22 يوليو، بعدها يلاقي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي يوم 26 من نفس الشهر، ثم يواجه كومو الإيطالي يوم 29 يوليو، قبل أن يختتم ودياته بملاقاة أودينيزي كالتشيو يوم 3 أغسطس المقبل.