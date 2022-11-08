المؤتمر الدوري لوزارة الرياضة يناقش الترتيبات الخاصة بكأس العالم 2022

تقيم وزارة الرياضة يوم غدٍ الأربعاء، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، المؤتمر الصحفي الدوري السادس للقطاع الرياضي، وذلك في مقر الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، للحديث حول الترتيبات الخاصة بكأس العالم 2022، والتي تستضيفها دولة قطر ابتداءً من يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.
وسيشارك في المؤتمر الصحفي عدد من القطاعات الحكومية كالهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للنقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومطارات القابضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم.
يأتي ذلك ضمن سلسلة المؤتمرات الدورية الصحفية التي نظمتها وزارة الرياضة خلال الأسابيع الماضية، للحديث عن مستجدات القطاع الرياضي وبرامجه المختلفة، بما في ذلك اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.