المؤتمر الدوري لوزارة الرياضة يناقش الترتيبات الخاصة بكأس العالم 2022

تقيم وزارة الرياضة يوم غدٍ الأربعاء، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، المؤتمر الصحفي الدوري السادس للقطاع الرياضي، وذلك في مقر الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، للحديث حول الترتيبات الخاصة بكأس العالم 2022، والتي تستضيفها دولة قطر ابتداءً من يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.