رسمياً.. الاتحاد يضم صالح الشهري لثلاث سنوات

أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع المهاجم صالح الشهري، بعقد يمتد لثلاث سنوات حتى صيف 2027، بصفقة انتقال حر بعد رحيله عن الهلال، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
ونشر النادي بياناً عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) جاء فيه: "يعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسمياً مع اللاعب صالح الشهري للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد لمدة ثلاثة مواسم، ووصل اللاعب اليوم إلى مقر معسكر الفريق في مدينة أليكانتي الإسبانية، وكان في استقباله المدير الرياضي بالنادي السيد رامون بلانيس".
وأضاف البيان: "من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للنادي السيد دومينجوس أوليفيرا بأن النادي كسب خدمات للاعب دولي مميز يعد من الركائز الأساسية في خط مقدمة المنتخب الوطني السعودي، مرحبًا باللاعب في كتيبة النمور ومتمنيًا له ولزملائه التوفيق في التحضير للموسم الجديد الذي يتطلع من خلاله الجميع لإسعاد الجماهير وتحقيق الإنجازات لهذا النادي العريق.
وتابع البيان: "النمر الجديد صاح الشهري أوضح بأنه يرغب في تقديم أفضل ما لديه لكتابة تاريخ مميز له مع نادي الاتحاد وجماهيره التي يضرب بها المثل في الوفاء والوقوف خلف ناديها في مختلف الظروف، مؤكدًا أنه سيعمل مع زملائه على تحقيق أهداف النادي في حصد البطولات ورسم الفرح في مدرج الذهب".
ويعتبر صالح الشهري، ثالث صفقات نادي الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ضم الجزائري حسام عوار من روما، ومعاذ فقيهي من الهلال.
وتعد محطة الاتحاد الرابعة في مسيرة صاحب الـ30 عاماً، الكروية في الملاعب السعودية، حيث سبق وأن دافع عن ألوان ناديي الأهلي والرائد، بالإضافة إلى الهلال.
وكان نادي الهلال السعودي، أعلن في نهاية يونيو الماضي، رحيل صالح الشهري، عن صفوف الفريق، بسبب عدم الحاجة لخدماته خلال الموسم المقبل، بناءً على توصية من البرتغالي جورجي جيسوس.
وبذلك يكون قد أنهى الشهري رحلة استمرت 4 أعوام مع الهلال بطل دوري روشن، خاض خلالها 138 مباراة وسجل 24 هدفاً وصنع 6 أهداف.