رسمياً.. الاتحاد يضم صالح الشهري لثلاث سنوات

وتابع البيان: "النمر الجديد صاح الشهري أوضح بأنه يرغب في تقديم أفضل ما لديه لكتابة تاريخ مميز له مع نادي الاتحاد وجماهيره التي يضرب بها المثل في الوفاء والوقوف خلف ناديها في مختلف الظروف، مؤكدًا أنه سيعمل مع زملائه على تحقيق أهداف النادي في حصد البطولات ورسم الفرح في مدرج الذهب".