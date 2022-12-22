تقارير: النصر ينهي اتفاقه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد طويل الأمد

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيوقع على عقد لمدة 7 سنوات مع نادي النصر، ابتداءً من يناير المقبل.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن العقد سيكون لمدة سنتين ونصف كلاعب، والباقي سيكون سفيرًا للملف المشترك بين السعودية ومصر واليونان، من أجل استضافة مونديال 2030.
كما أن الاتفاق تضمن أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف على رأس المغادرين من قائمة النصر.
وأوضحت "ماركا" مراحل المفاوضات بين الطرفين، حيث قدم النصر عرضه المغري يوم 23 نوفمبر الماضي، وبدأ الاتفاق يوم 5 ديسمبر الجاري.