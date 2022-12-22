تقارير: النصر ينهي اتفاقه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد طويل الأمد

كما أن الاتفاق تضمن أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف على رأس المغادرين من قائمة النصر.