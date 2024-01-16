قبل لقاء عُمان بساعات.. "مانشيني" يستبعد فهد المولد ويضم "ريان حامد"

ويدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، مشاركته في النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا قطر 2023، أمام شقيقه العماني، لصالح المجموعة السادسة.