قبل لقاء عُمان بساعات.. "مانشيني" يستبعد فهد المولد ويضم "ريان حامد"

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني، اللاعب فهد المولد من قائمة الأخضر النهائية لكأس آسيا 2023.
وجاء ذلك بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، بحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي.
وقرر مانشيني ضم اللاعب ريان حامد للقائمة.
ويدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، مشاركته في النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا قطر 2023، أمام شقيقه العماني، لصالح المجموعة السادسة.
ويلتقي الفريقان عند الساعة 8:30 مساءً؛ وذلك على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، بقيادة الحكم الأسترالي "شون إيفانز".