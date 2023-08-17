وسط غياب الثلاثي.. الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة الوحدة غدًا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الخميس، تحضيراته في الملعب الرديف؛ استعدادًا للقاء الوحدة يوم غدٍ، ضمن مباريات الجولة الثانية في دوري روشن السعودي للمحترفين.