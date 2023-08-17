وسط غياب الثلاثي.. الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة الوحدة غدًا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الخميس، تحضيراته في الملعب الرديف؛ استعدادًا للقاء الوحدة يوم غدٍ، ضمن مباريات الجولة الثانية في دوري روشن السعودي للمحترفين.
استهلّ المدرب "كايزر" الحصة التدريبية لأبيض العاصمة، بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة، بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك طبق اللاعبون بعضَ التدريبات الفنية في منتصف الملعب، تلاها المدرب بمناورة تكتيكية اطمأنّ من خلالها على جاهزية اللاعبين للمباراة.
وغادر ضمن البعثة الشبابية إلى الطائف المحترف السنغالي حبيب ديالو، بعد اكتمال إجراءات تسجيله وجاهزيته للمشاركة مع زملائه، فيما تأكّد غياب الثلاثي: حسان تمبكتي، وهتان باهبري، ورياض شراحيلي، عن اللقاء؛ بسبب مواصلتهم العلاج في العيادة.