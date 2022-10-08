مهاجم الطائي "موسونا" الأعلى تقييمًا في الجولة 6 من دوري روشن

واحتل كورنادو، لاعب الاتحاد، المرتبة الثالثة على القائمة؛ إذ حصل على 8.4، بعد أن ساهم في ثلاثية فريقه في الفتح، بتسجيل الهدف الثالث، وصنع الأول، وشارك في الثاني.