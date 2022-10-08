مهاجم الطائي "موسونا" الأعلى تقييمًا في الجولة 6 من دوري روشن

حصل مهاجم فريق الطائي الأول لكرة القدم، الزيمبابوي "موسونا"، على 9.4، الأعلى تقييمًا في الجولة 6 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي اختتمت أمس الجمعة.
وحصل "موسونا" على 9.4 كأعلى درجة تقييم، حسب موقع "Sofascore"، بعد أن سجل ثلاثية فريقه التي جاوز بها الخليج؛ ليحتل الطائي حاليًا المركز السادس بـ12 نقطة.
وجاء يوسف الشمري، لاعب الباطن، أخير الدوري بنقطة وحيدة، في المركز الثاني بحصوله على 8.9؛ إذ سجل ثنائية فريقه التي تعادل بها مع ضمك، لينهي الفريق سلسلة الهزائم التي عانى منها منذ انطلاق المسابقة.
واحتل كورنادو، لاعب الاتحاد، المرتبة الثالثة على القائمة؛ إذ حصل على 8.4، بعد أن ساهم في ثلاثية فريقه في الفتح، بتسجيل الهدف الثالث، وصنع الأول، وشارك في الثاني.
ووفقًا للموقع فقد جاء فريق الجولة المثالي على النحو التالي:
فيكتور براجا (الطائي)، يوسف الشمري (الباطن)، حسان تمبكتي (الشباب)، داركو فيلكوفيسكي (الاتفاق)، سلطان الغنام (النصر)، آدم ماهر (ضمك)، كورنادو (اتحاد جدة)، مصعب الجوير (الهلال)، موسونا (الطائي) كاريلو (الهلال)، هلال سوداني (ضمك).