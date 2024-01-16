بعد اتهامه بالارتباط بجماعة الإخوان.. "بنزيما" يُقدِّم شكوى رسمية ضد وزير داخلية فرنسا

تقدَّم المهاجم كريم بنزيما أمس الثلاثاء بشكوى ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتهمة التشهير؛ وذلك بعدما قال الأخير إن نجم ريال مدريد الإسباني السابق والاتحاد السعودي الحالي على صلة بجماعة "الإخوان" الإرهابية.
وفي التفاصيل، انتقد دارمانان، اليميني الطامح للوصول إلى رئاسة الجمهورية، بنزيما بعدما نشر المهاجم الدولي السابق الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2022 على موقع "إكس" في منتصف أكتوبر الماضي رسالة داعمة لسكان غزة، ضحايا "القصف الظالم" الذي نفَّذته إسرائيل، حسب قوله، ردًّا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الفائت.
وقال بنزيما: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثنِ النساء ولا الأطفال".
ورأى وزير الداخلية أنه يمكن تفسير هذا الموقف بعلاقات بنزيما بجماعة "الإخوان"، وفقًا لـ"العربية نت".
وأفاد دارمانان في تصريح إلى قناة "سي نيوز" مثيرًا عاصفة على شبكات التواصل الاجتماعي: "كريم بنزيما لديه علاقة -كما نعلم جميعًا- سيئة السمعة مع جماعة الإخوان".
وفي الشكوى التي تقدم بها المحامي هوغ فيجييه نيابة عن بنزيما، واطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، رأى مهاجم الاتحاد أن تصريحات دارمانان "تقوض" شرفه وسمعته.
وشدَّد بنزيما على أنه لم يكن لديه أدنى صلة بجماعة الإخوان، ولا علم له بأي شخص يدعي أنه عضو فيها.
وأضاف: "أدرك إلى أي مدى يتم استخدامي بسبب سمعتي في ألعاب سياسية، وهي أكبر فضيحة نظرًا إلى أن الأحداث الدرامية التي وقعت منذ 7 أكتوبر تستحق شيئًا مختلفًا تمامًا عن هذا النوع من التصريحات".
وفي أكتوبر الماضي قال دارمانان إنه ليس لديه "أي شيء ضد" بنزيما، لكن ما "يذهل" أن لاعب كرة القدم لم ينشر أي تعليق دعمًا للإسرائيليين الذين قُتلوا في هجوم "حماس".
وتم تقديم الشكوى ضد وزير الداخلية إلى محكمة العدل، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة واجباتهم.