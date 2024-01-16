بعد اتهامه بالارتباط بجماعة الإخوان.. "بنزيما" يُقدِّم شكوى رسمية ضد وزير داخلية فرنسا

وفي التفاصيل، انتقد دارمانان، اليميني الطامح للوصول إلى رئاسة الجمهورية، بنزيما بعدما نشر المهاجم الدولي السابق الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2022 على موقع "إكس" في منتصف أكتوبر الماضي رسالة داعمة لسكان غزة، ضحايا "القصف الظالم" الذي نفَّذته إسرائيل، حسب قوله، ردًّا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الفائت.