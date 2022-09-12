تخللها محاضرة فنية عبر الفيديو.. الشباب يكثف تحضيراته للقاء العدالة

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب مرانه لمواجهة العدالة الأربعاء المقبل.
وبحضور رئيس مجلس الإدارة الشبابية خالد البلطان، أجرى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب مورينو، مساء اليوم الاثنين، الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف، وذلك استعداداً لمواجهة العدالة، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة في دوري روشن السعودي.
استهل المدرب حصته التدريبية قبل الأخيرة بمحاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض من خلالها عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية في الملعب، ثم قسم الفريق لمجموعتين طبقت الجمل الفنية التي اعتمدها للقاء، تلا ذلك بمناورة تكتيكية في كامل الملعب خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي أعده للمباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية للمواجهة.