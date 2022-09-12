تخللها محاضرة فنية عبر الفيديو.. الشباب يكثف تحضيراته للقاء العدالة

استهل المدرب حصته التدريبية قبل الأخيرة بمحاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض من خلالها عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية في الملعب، ثم قسم الفريق لمجموعتين طبقت الجمل الفنية التي اعتمدها للقاء، تلا ذلك بمناورة تكتيكية في كامل الملعب خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي أعده للمباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية للمواجهة.