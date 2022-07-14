تقارير برتغالية.. نادٍ سعودي يقدم عرضًا خرافيًّا لكريستيانو بـ٣٠٠ مليون يورو

ذكرت تقارير برتغالية، أن اللاغب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو تلقى عرضًا مغريًا يصل إلى ٣٠٠ مليون يورو؛ وذلك من أحد الأندية السعودية للانضمام لصفوف الفريق لمدة سنتين.
وبحسب شبكة CNN البرتغالية؛ فإن النادي السعودي -الذي لم يكشف عن اسمه- قدّم عرضًا لرونالدو للانضمام لمدة عامين. ويتخلص العرض في دفعهم لنادي مانشستر يونايتد مبلغ 25 مليون يورو كمقابل للصفقة، ومبلغ 250 مليون يورو كراتب للاعب في سنتين؛ أي أنه سيحصل على راتب قياسي يقدر بمبلغ 125 مليون يورو سنويًّا.
وأضافت أن خورخي مينديز وكيل اللاعب، بموجب عرض النادي السعودي، سيحصل على مبلغ 20 مليون يورو.
وتشير التقارير البرتغالية إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل من مانشستر يونايتد، وأن وكيل أعماله بالفعل يتفاوض مع عدة أندية من بينها نادٍ سعودي؛ للخروج بأفضل عرض.