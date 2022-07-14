تقارير برتغالية.. نادٍ سعودي يقدم عرضًا خرافيًّا لكريستيانو بـ٣٠٠ مليون يورو

وبحسب شبكة CNN البرتغالية؛ فإن النادي السعودي -الذي لم يكشف عن اسمه- قدّم عرضًا لرونالدو للانضمام لمدة عامين. ويتخلص العرض في دفعهم لنادي مانشستر يونايتد مبلغ 25 مليون يورو كمقابل للصفقة، ومبلغ 250 مليون يورو كراتب للاعب في سنتين؛ أي أنه سيحصل على راتب قياسي يقدر بمبلغ 125 مليون يورو سنويًّا.