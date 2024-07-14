"شباب أخضر اليد" يستهلون مشوارهم الآسيوي بملاقاة هونغ كونغ

يفتتح المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، مواليد (2004)م، مشواره في البطولة الآسيوية الـ (18) للشباب لكرة اليد عند تمام الساعة الـ (12:00) من مساء غد الاثنين الـ (15) من شهر يوليو الجاري، حينما يلتقي بمنتخب هونغ كونغ، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالدور التمهيدي للبطولة، التي تستضيفها الأردن حتى (25) يوليو (2024)م.
وكان الأخضر الشاب قـد أنهـى تحضيراته لهذه المواجهة بمشاركة كافة اللاعبين، وذلك عبر حصة تدريبية «تكتيكية»، شهدت العديد من التعليمات الهامة للجهاز الفني بقيادة الهولندي «ادوين كيبرز»، الذي يتطلع لتحقيق انطلاقة مميزة تفتح له الطريق لخطف إحدى البطاقات المؤهلة لبطولة العالم للشباب، المقرر إقامتها ببولندا في العام (2025)م.