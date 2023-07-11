بعد فوزه على "دي جي كاتس" البريطاني.."أنكورا" السعودي بطلاً لـ"تاكسكو" للبولو

من جهته أكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو فيصل بن دويس، حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة في رياضة البولو لإتاحة الفرصة لمزيد من الفرق والفرسان بالمشاركة والمنافسة على البطولات وتحقيق الإنجازات على مستوى التصنيف المتوسط والعالي لتحقيق معايير استضافة المنافسات الدولية محلياً.