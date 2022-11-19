"الأخضر" ورونالدو الأكثر بحثًا على جوجل في المملكة الأسبوع الماضي

وتصدّر اسم لاعب البرتغال ومانشستر يونايتد، رونالدو، أسماء اللاعبين الأكثر بحثًا في المملكة خلال الأسبوع، تلاه لاعبو باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، ونيمار، ثم نواف العابد، وسالم الدوسري، وكريم بنزيما، وسلمان الفرج، والكرواتي لوكا مودريتش، واللاعب المغربي، عبدالرازق حمدالله.