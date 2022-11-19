"الأخضر" ورونالدو الأكثر بحثًا على جوجل في المملكة الأسبوع الماضي

كشف محرك البحث جوجل عن أكثر الموضوعات والأسماء التي بَحَثَ عنها مستخدمو المتصفح في السعودية خلال الأسبوع الماضي، كانت المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 بالدوحة.
وتصدّر اسم السعودية القائمة، تلاها الأرجنتين وكرواتيا والبرتغال، ثم البرازيل.
وتصدّر اسم لاعب البرتغال ومانشستر يونايتد، رونالدو، أسماء اللاعبين الأكثر بحثًا في المملكة خلال الأسبوع، تلاه لاعبو باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، ونيمار، ثم نواف العابد، وسالم الدوسري، وكريم بنزيما، وسلمان الفرج، والكرواتي لوكا مودريتش، واللاعب المغربي، عبدالرازق حمدالله.