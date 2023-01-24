مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية يعقد اجتماعه الأول لعام 2023

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة ماجد أحمد عبدالله؛ بالأعضاء، مثمّناً حضورهم، ومتمنياً أن يخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات تُسهم في تسيير عمل الجمعية، بعد ذلك استعرض عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية، والأمين العام للجمعية فهيد الدوسري، والمدير الإداري المكلّف للجمعية أصالة الحربي، جدول أعمال الاجتماع، الذي تضمن عرضاً للمشاريع المعتمدة للعام الحالي وموازنتها والجهات الداعمة لها، ومن أبرزها: كمل تعليمك، التأثيث، الدورات التدريبية، وسلة رمضان، إلى جانب مشروع نوعي تعتزم الجمعية تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك المقبل.