"النصر" يبحث ضمّ "جوناثان فييرا" لاعب "لاس بالماس"

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي النصر يرغب في ضمّ اللاعب الإسباني جوناثان فييرا لاعب نادي لاس بالماس الإسباني.
وبحسب ما نقلت "Mundo Deportivo" الإسبانية: فإن النصر جاهز بعرض قيمته 3.5 ملايين يورو؛ لكسب خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وسبق أن ذكرت تقارير أن النصر يستهدف أيضًا: سيرخيو راموس، ونفولو كانتي، ولوكا مودريتش.
جوناثان فييرا يبلغ من العمر 33 عامًا، وسبق له اللعب في: لاس بالماس، وفالنسيا، ورايو فاليكانو، وستاندرد لييج البلجيكي.
ويحتلّ النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، بعد مرور 12 جولة من الدوري السعودي.