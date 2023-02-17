دوري روشن للمحترفين: "النصر" يواصل الاحتفاظ بالقمة بهدفين في مرمى "التعاون"

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق فوز غالٍ ومثير على شقيقه التعاون بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "مرسول بارك" ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة دوري روشن للمحترفين.
أهداف المباراة سجلها اللاعب عبدالرحمن غريب للنصر في الدقيقة الـ17 قبل أن يتعادل اللاعب ألفارو ميدران للتعاون مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ47. وخطف المدافع عبدالله مادو هدف الانتصار الثاني للنصر في الدقيقة الـ78 من زمن المباراة.
وشهدت المباراة إلغاء هدف للتعاون، سُجل عن طريق المحترف الكاميروني لياندر توامبا بعد اللجوء لتقنية الـ VAR.
وبتلك النتيجة يرفع النصر رصيده عند النقطة رقم 40 في صدارة جدول ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة رقم 30؛ وضعته بالمركز الخامس.