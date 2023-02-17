دوري روشن للمحترفين: "النصر" يواصل الاحتفاظ بالقمة بهدفين في مرمى "التعاون"

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق فوز غالٍ ومثير على شقيقه التعاون بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "مرسول بارك" ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة دوري روشن للمحترفين.