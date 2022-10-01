قمة الصخب الجماهيري والإعلامي بين النصر والاتحاد.. لمن تبتسم؟

يشتد الصراع على كسب قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم في "كلاسيكو" الكرة السعودية، الذي يجمع النصر وضيفه الاتحاد اليوم الأحد على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.