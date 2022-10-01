قمة الصخب الجماهيري والإعلامي بين النصر والاتحاد.. لمن تبتسم؟

يشتد الصراع على كسب قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم في "كلاسيكو" الكرة السعودية، الذي يجمع النصر وضيفه الاتحاد اليوم الأحد على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.
النصر يخوض اللقاء متسلحًا بعاملَي الأرض والجمهور، ويحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط، ويعول كثيرًا على الثنائي "تاليسكا" و"أبوبكر" في حسم الموقعة.
في المقابل يدخل الاتحاد صاحب المركز الثالث بـ 10 نقاط وهدفه خطف النقاط الثلاث التي تُقرِّبه من التربع على قمة ترتيب الدوري.
كما يعول الاتحاد على لاعبه الهداف "المغربي" عبدالرزاق حمدالله في حسم النتيجة.
قمة منتظرة بين العالمي والمونديالي، الفائز فيها سيزاحم الهلال والشباب على الصدارة. ويبقى السؤال: لمن يبتسم الحظ؟