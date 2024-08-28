رغم اهتمام 3 أندية إيطالية به.. مدافع مارسيليا يفضل الدوري السعودي

أبدى الفرنسي صامويل غيغو، مدافع نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، رغبته في الانتقال واللعب بالدوري السعودي للمحترفين بالموسم المقبل.
ووفقًا لما كشف عنه الصحفي "سيباستيان دينيس"؛ فإن المدافع الأساسي لنادي مارسيليا مرغوب من قِبَل 3 أندية إيطالية، تناقش حاليًا انتقاله في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات.
وبحسب معلومات الصحفي الذي يعمل في فوت ميركاتو؛ فإن اللاعب حريص على الانضمام إلى السعودية أو وجهة في إحدى الدول الخليجية؛ لكنه لم يتلقَّ أي عروض من تلك الدول حتى الآن.
وأشار إلى أن إدارة مرسيليا تُجري حاليًا محادثات مع 3 أندية من الدوري الإيطالي؛ بما في ذلك لاتسيو وتورينو؛ لبحث إمكانية انتقال اللاعب الفرنسي.
وشدد على أن المدافع البالغ من العمر 30 عامًا، يفكر قبل كل شيء في اللعب بالمملكة العربية السعودية، وليس إيطاليا.
وانضم صامويل غيغو، الذي ينتهي عقده في عام 2025، لصفوف أوليمبيك مارسيليا، في يونيو 2022، قادمًا من سبارتاك موسكو الروسي، وسبق له اللعب لعدة أندية أبرزها أرليه أفينيون، كورتريك، غينت.