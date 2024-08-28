رغم اهتمام 3 أندية إيطالية به.. مدافع مارسيليا يفضل الدوري السعودي

وانضم صامويل غيغو، الذي ينتهي عقده في عام 2025، لصفوف أوليمبيك مارسيليا، في يونيو 2022، قادمًا من سبارتاك موسكو الروسي، وسبق له اللعب لعدة أندية أبرزها أرليه أفينيون، كورتريك، غينت.