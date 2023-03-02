انطلاق النسخة الرابعة من الدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين الثلاثاء القادم بالرياض

ويشارك في البطولة 16 ناديًا من أندية الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقام البطولة بنظام التصفيات، وذلك بتوزيع الأندية على مجموعتين، تضم كل مجموعة 8 أندية، حيث يصل 4 فرق من كل مجموعة للأدوار النهائية، حيث يقام دور المجموعات خلال يومي 7 و8 من مارس الجاري، فيما يقام دور نصف النهائي في الحادي عشر، والدور النهائي في الثاني عشر من ذات الشهر.