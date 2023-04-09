ماركا.. "كريم بنزيما" يرفض العروض الخارجية رغبة في البقاء مع "ريال مدريد"

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفرنسي كريم بنزيما حسم مصيره من العروض المقدمة من كبار أندية المملكة العربية السعودية.
ووفقاً للصحيفة الإسبانية فإن بنزيما رفض عروض أندية سعودية، حيث يرغب في البقاء مع ناديه ريال مدريد خلال الموسم المقبل، على الأقل حتى صيف 2024.
وينتهي تعاقد بنزيما مع ريال مدريد في الصيف المقبل، حيث يرغب في تجديد تعاقده مع الفريق الملكي لمدة موسم إضافي حتى صيف 2024.
يلعب كريم بنزيما صاحب الـ35 عاماً لنادي ريال مدريد الإسباني منذ 2009 قادماً من ليون الفرنسي، وشارك ناديه هذا الموسم في 18 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً وساهم في صناعة 3 أهداف.