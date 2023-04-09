ماركا.. "كريم بنزيما" يرفض العروض الخارجية رغبة في البقاء مع "ريال مدريد"

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفرنسي كريم بنزيما حسم مصيره من العروض المقدمة من كبار أندية المملكة العربية السعودية.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية فإن بنزيما رفض عروض أندية سعودية، حيث يرغب في البقاء مع ناديه ريال مدريد خلال الموسم المقبل، على الأقل حتى صيف 2024.