خلال فترة "الميركاتو الشتوي".. الأهلي يدخل في مفاوضات مع الجزائري "عطال"

وأشار الصحفي عبر مقطع فيديو على "اليوتيوب"، أن النادي الأهلي ينافس نادي الريان القطري وأندية من ألمانيا وإسبانيا، للحصول على خدمات اللاعب الجزائري، مؤكدًا على أن النادي الأهلي الذي يلعب فيه رياض محرز هو الأقرب لضمه.