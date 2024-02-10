دورة الألعاب العربية لأندية السيدات: "كاراتيه الاتحاد" يحقق البرونزية الثالثة.. و"سهام الثقبة" تدشن مشاركتها

وكانت القرعة الفنية لمنافسات السهام، قد أجريت اليوم؛ حيث تَقرر أن تنطلق تصفيات المسابقة للفردي والفِرَق بداية من التاسعة من صباح الغد وحتى الخامسة عصرًا، وعلى مدى يومين، بمشاركة: لينا المنجم، وسارة بن سلوم، وشادن المرشود، وسمى كنفر.