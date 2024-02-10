دورة الألعاب العربية لأندية السيدات: "كاراتيه الاتحاد" يحقق البرونزية الثالثة.. و"سهام الثقبة" تدشن مشاركتها

توّجت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، فريق الكاراتيه بنادي الاتحاد، بالميدالية البرونزية الثالثة في ختام منافسات لعبة الكاراتيه بالدورة العربية اليوم السبت في الشارقة.
وجاءت البرونزية الاتحادية الثالثة اليوم، بواسطة فريق القتال الجماعي، المكون من حنين الجفري، وامتنان الشيخي، وعبير الشهري، ورؤيا النفيعي، عقب خسارتهن في نصف نهائي المسابقة أمام فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 0- 2.
وكان الفريق الاتحادي، قد نال برونزيتين يوم أمس، في الكاتا الجماعي بواسطة لجين الفقيه، ونجيلة إمام، ووداد رفيع، والكاتا الفردي عبر حنين الجفري.
أجرى فريق الثقبة للسهام، اليوم السبت، التدريب الرسمي للعبة القوس الأولمبي، بحضور "أضواء العريفي"، استعدادًا لتدشين المشاركة رسميًّا غدًا الأحد في ميدان السهام بنادي الثقبة.
وكانت القرعة الفنية لمنافسات السهام، قد أجريت اليوم؛ حيث تَقرر أن تنطلق تصفيات المسابقة للفردي والفِرَق بداية من التاسعة من صباح الغد وحتى الخامسة عصرًا، وعلى مدى يومين، بمشاركة: لينا المنجم، وسارة بن سلوم، وشادن المرشود، وسمى كنفر.
تأهل فريق العاصمة لكرة السلة، للقاء تحديد المركزين الثالث والرابع والمنافسة على البرونز، بعد نيْله المركز الرابع في ختام منافسات الدور الأول من المسابقة اليوم السبت.
وجاء التأهل العاصمي، عقب خسارته اليوم من الأهلي البحريني بنتيجة 71- 80، وخسارة فريق الفتاة الكويتي من الشمال العراقي 67- 75 نقطة.
ويلاقي فريق العاصمة، نظيره فريق الأهلي الذي حل ثالث الترتيب العام، عند الثانية من ظهر بعد غد الاثنين بتوقيت المملكة.
اختتمت العدّاءة سمية السميري، مشاركة فريق ألعاب القوى بنادي الخليج، بنيْلها المركز الرابع في نهائي سباق 1500م الذي جرى مساء اليوم السبت بنادي الثقة بالشارقة.
وجاء تحقيق "السميري" للمركز الرابع، بعد أن أنهت السباق بزمن 5.49.08 دقيقة، في أول مشاركة لها في دورات الألعاب المجمعة.
وحلت العداءة سارة الهلال، في المركز السادس، في نهائي سباق 400م حواجز، بزمن 1.10.68 دقيقة.