حقيقة اهتمام الهلال بالتعاقد مع "رحيم ستيرلينغ"  لاعب تشيلسي الانجليزي

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة الانباء المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية عن اهتمام نادى الهلال السعودي بالتعاقد مع بلاعب تشيلسي رحيم ستيرلينغ .
ونفى الصحفي الإيطالي"فابريزيو رومانو" اى تواصل أو نقاش من مسؤولى الهلال مع وسطاء رحيم سترلينج بالرغم من التقارير المتداولة .
واكد الصحفي الايطالي بحسابه الشخصى عبر منصة "إكس" أنه بالتواصل مع وسطاء اللاعب أكدوا أن رحيم ملتزم أكثر من أي وقت مضى بمشروع تشيلسي .
وقال الصحفي "بن جاكوبس" أن وسطاء مقربون من رحيم نفوا أي ارتباط مع الهلال، مشددين على ان سترلينغ ملتزم تمامًا مع تشيلسي ولا يبحث عن أى عروض صيفية، ولم يجرى أي محادثات مع صانعي الصفقات السعوديين حتى الآن ".