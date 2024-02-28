حقيقة اهتمام الهلال بالتعاقد مع "رحيم ستيرلينغ"  لاعب تشيلسي الانجليزي

وقال الصحفي "بن جاكوبس" أن وسطاء مقربون من رحيم نفوا أي ارتباط مع الهلال، مشددين على ان سترلينغ ملتزم تمامًا مع تشيلسي ولا يبحث عن أى عروض صيفية، ولم يجرى أي محادثات مع صانعي الصفقات السعوديين حتى الآن ".