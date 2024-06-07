"أليكس تيليس" يحسم مستقبله مع النصر

حسم البرازيلي "أليكس تيليس" لاعب النصر، مستقبله مع الفريق بعد تردد أنباء عن إمكانية رحيله هذا الصيف.
ونشر اللاعب البرازيلي مقطع فيديو لأبرز لقطاته في الموسم المنصرم مع النصر، وذلك عبر حسابه على شبكة إنستجرام.
وكتب تيليس": "مرحبًا بكم يا أصدقائي. رغم مرور أسبوع لكنني لا زلت أشعر بالاستياء من الطريقة التي انتهى بها الموسم".
وتابع: "لم يكن هذا ما توقعناه، ولكن تأكدوا من أن القادم سيكون أفضل، لقد قاتلنا بلا كلل طوال العام مع تضحيات جماعية وفردية".
وختم حديثه بالقول: "إن شاء الله سأكون معكم في موسم آخر مع تشريف قميص العالمي بتحقيق الألقاب".
وانضم "أليكس تيليس" إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2023 قادماً من مانشستر يونايتد حيث يرتبط بعقد مع النصر حتى 30 يونيو 2025.
ومنذ انتقاله خاض "أليكس تيليس" مع النصر 34 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة لزملائه.