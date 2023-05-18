أمير تبوك يهنئ نادي الرياض بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين

من جانبه أعرب رئيس نادي الرياض بندر المقيل عن شكره وامتنانه للأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على هذه التهنئة التي اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد الرموز الرياضية المهمة في الوطن.