النصر يكشف التقرير الطبي لإصابة "النجعي" و"بخاري"

كما أكدت الفحوصات أن اللاعب يحتاج إلى العلاج والتأهيل لمدة 4 أسابيع، وبات من المؤكد غيابه عن مباريات الفيحاء والهلال والرائد في دوري روشن السعودي ، كما سيغيب عن مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الوحدة.