النصر يكشف التقرير الطبي لإصابة "النجعي" و"بخاري"

أعلن نادي النصر أمس الجمعة التقرير الطبي لإصابة نجمي الفريق الكروي الأول سامي النجعي وأمين بخاري، و مدة غيابهما عن الملاعب.
وكشف النادي أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة متوسط الميدان سامي النجعي بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، حيث أصيب اللاعب خلال مباراة العدالة الماضية ضمن الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين.
كما أكدت الفحوصات أن اللاعب يحتاج إلى العلاج والتأهيل لمدة 4 أسابيع، وبات من المؤكد غيابه عن مباريات الفيحاء والهلال والرائد في دوري روشن السعودي ، كما سيغيب عن مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الوحدة.
فيما ذكر النادي أن الحارس أمين بخاري أجرى عملية بعد تعرضه لكسر في إصبع القدم، سيحتاج لمدة أربعة أسابيع من العلاج والراحة قبل العودة للانضمام لتدريبات الفريق.