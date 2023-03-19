مع نهاية الجولة 21 من دوري روشن.. لاعب الاتحاد "حمدالله" يتصدّر قائمة الهدافين  

وجاء بالمركز السادس البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بتسجيله 9 أهداف، بعد فراس البريكان لاعب الفتح الذي سجل 10 أهداف.ويحتل صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي الاتحاد برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الشباب بالمركز الثالث ولديه 44 نقطة، في حين يقع الهلال بالمركز الرابع ويمتلك 39 نقطة.