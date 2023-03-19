مع نهاية الجولة 21 من دوري روشن.. لاعب الاتحاد "حمدالله" يتصدّر قائمة الهدافين  

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عبر "تويتر" عن هدافي الدوري السعودي بعد مرور 21 جولة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.
وتصدّر هدافي الدوري السعودي المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد بتسجيله 15 هدفاً.
واحتل المركز الثاني البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصر بتسجيله 14 هدفاً.ووقع في المركزين الثالث والرابع بالتساوي البرازيلي كارلوس جونيور لاعب الشباب، النيجيري أوديون إيغالو لاعب الهلال بتسجيل 12 هدفاً لكل منهما.
وجاء بالمركز السادس البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بتسجيله 9 أهداف، بعد فراس البريكان لاعب الفتح الذي سجل 10 أهداف.ويحتل صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي الاتحاد برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الشباب بالمركز الثالث ولديه 44 نقطة، في حين يقع الهلال بالمركز الرابع ويمتلك 39 نقطة.