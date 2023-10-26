دوري روشن للمحترفين: ضمك يعبر الأخدود بثنائية

حقق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الفوزَ على شقيقه الأخدود، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 11 لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز ضمك بهدفين نظيفين.
أهداف المباراة سجّلها: أحمد الزين في الدقيقة 48 بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الـVAR، وذلك قبل أن يضيف محترفُ الفريق "نكودو" الهدفَ الثاني في الدقيقة 69.
بتلك النتيجة يرفع نادي ضمك رصيده عند النقطة رقم 13، فيما توقّف رصيد الأخدود عند النقطة رقم 7.