إعلامي مغربي يكشف عن موقف عبدالرزاق حمدالله من ‎الاتحاد

تحدثت تقارير إعلامية عن حقيقة رغبة المغربي عبد الرزاق حمدالله في الرحيل عن صفوف الاتحاد خلال الموسم الصيفي.
ووفقاً لما أفاد به الإعلامي المغربي "خالد ياسين" فإن حمدالله لا يفكر بتغيير نادي الاتحاد، وحتى الآن لم يتم إبلاغ اللاعب بمغادرة الفريق.
وأوضح الإعلامي المغربي أنه في حال أرادت إدارة الاتحاد إنهاء عقد اللاعب، يجب عليهم تحمل التبعات القانونية الخاصة بفسخ عقد حمدالله.
وكانت قد نفت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية صحة الأنباء المتداولة عن وجود أي مفاوضات بين الأهلي وبين حمد الله لضمه هذا الصيف.
ويرتبط حمدالله بعقد مع الاتحاد يمتد حتى صيف 2025، وكان قد انضم إليه في يناير 2022، قادماً من صفوف نادي النصر.