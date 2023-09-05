خلال فترة "أيام فيفا".. "الاتفاق" يستضيف الرفاع البحريني

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع ضيفه فريق الرفاع البحريني عند الساعة الـ 6:30 من مساء يوم غدٍ الأربعاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في لقاء ودي (مغلق).
يأتي ذلك ضمن تحضيرات أحمر الشرقية خلال فترة توقف دوري روشن السعودي، وذلك لمشاركة الدوليين مع منتخباتهم في فترة أيام الفيفا.
وكان الاتفاق قد استأنف تدريباته اليوم بقيادة المدير الفني الإنجليزي"جيرارد" حيث اشتمل التدريب بعد الإحماء على تمارين لياقية ثم الجانب الفني الذي سيدخل فيه الفريق في مواجهة الرفاع الودية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
ومن جهة ثانية أُجريت للبرازيلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فيتينيو عملية جراحية في موضع إصابته والتي تعرض لها في مباراة الهلال، وهي عبارة عن قطع في وتر العضلة الخلفية ؛ وذلك في أحد مستشفيات العاصمة الإنجليزية لندن، وقد تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.