خلال فترة "أيام فيفا".. "الاتفاق" يستضيف الرفاع البحريني

ومن جهة ثانية أُجريت للبرازيلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق فيتينيو عملية جراحية في موضع إصابته والتي تعرض لها في مباراة الهلال، وهي عبارة عن قطع في وتر العضلة الخلفية ؛ وذلك في أحد مستشفيات العاصمة الإنجليزية لندن، وقد تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.