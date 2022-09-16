صافرة برتغالية تضبط مواجهة الهلال والوحدة.. محمد الحربي يقود مباراة التعاون وضمك

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تحكيم أوروبي لإدارة مباراة الهلال وضيفه الوحدة، والمقررة اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/2023.
حيث سيتولى الحكم البرتغالي أرتور دياز قيادة المباراة كحكم للساحة، على أن يعاونه مواطناه روي ليسينيو وباولو سواريز، فيما يتولى الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي خلف الشمري.
واختار الاتحاد السعودي الحكم الوطني محمد الحربي لقيادة مباراة التعاون ونظيره ضمك، ضمن ذات الجولة والمقررة على ملعب مدينة الملك عبدالله لرياضية ببريدة ويعاونه كل من محمد العكبري كمساعد أول ومحمد الوحيمر مساعد ثانٍ، في حين ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف خالد الطريس وبمساعدة من محمد الشهري.
وكلف الحكم محمد السماعيل بإدارة مباراة أبها وضيفه الفيحاء، بمساعدة من عيسى الخيبري ومفرح آل حسين، على أن يتولى رائد الزهراني إدارة غرفة الفيديو وسيساعده محمد المطرودي.