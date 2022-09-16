صافرة برتغالية تضبط مواجهة الهلال والوحدة.. محمد الحربي يقود مباراة التعاون وضمك

واختار الاتحاد السعودي الحكم الوطني محمد الحربي لقيادة مباراة التعاون ونظيره ضمك، ضمن ذات الجولة والمقررة على ملعب مدينة الملك عبدالله لرياضية ببريدة ويعاونه كل من محمد العكبري كمساعد أول ومحمد الوحيمر مساعد ثانٍ، في حين ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف خالد الطريس وبمساعدة من محمد الشهري.