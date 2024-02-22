دوري أبطال آسيا: الاتحاد بقلب الطاولة على نافباخور ويتأهل للدور ربع النهائي

حجز نادي الاتحاد تذكرة التأهل للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا عقب تغلبه على نافباخور الأوزبكي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.