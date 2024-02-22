دوري أبطال آسيا: الاتحاد بقلب الطاولة على نافباخور ويتأهل للدور ربع النهائي

حجز نادي الاتحاد تذكرة التأهل للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا عقب تغلبه على نافباخور الأوزبكي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين قي إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بفوز الاتحاد بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها اللاعب كريم بنزيما بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26 قبل أن يتعادل للاتحاد عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 45+6.
وفي شوط المباراة الثاني سجل اللاعب تاباتدزي بالخطأ في مرماه لصالح الاتحاد في الدقيقة 87 علماً بأن كريم بنزيما كان قد سجل هدفاً آخر بيد أن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.
كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب نافباخور يوفان دوكيتش في الدقيقة 90+7 عقب تدخله العنيف على لاعب الاتحاد صالح العمري.
بتلك النتيجة يتأهل الاتحاد للدور ربع النهائي علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.