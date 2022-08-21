أخضر الطائرة يفتتح الآسيوية بمواجهة هونج كونج

يفتتح يوم غد الاثنين المنتخـب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب أولى مبارياته في البطولة الآسيوية، وذلك أمام نظيره منتخب هونج كونج في اللقاء الذي يقام عند الساعة الـ7 مساء ضمن منافسات البطولة الآسيوية للكرة الطائرة تحت 21 سنة "المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب للكرة الطائرة" التي تحتضنها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 29 أغسطس من الشهر الحالي والمقامة على صالة الاتحاد البحريني للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية.
وقد استعدّ أخضر الشباب لهذه البطولة بعد أن أقام معسكرًا خارجيًّا في تركيا، لعب من خلاله العديد من المباريات الودية التي شارك فيها جميع اللاعبين، كما لعب المنتخب مباراتين أمام المنتخب الكوري الجنوبي خلال تواجده في البحريـن؛ وذلك لاختيار التشكيلة المثالية، واختار مدرب المنتخب التونسي محمد بن علي الشيخ 12 لاعبًا لتمثيل الأخضر في هذه البطولة: جواد علي الخواهر، حسن عبد الجليـل الكعبـي، حسن أحمد الخليف، مرتجى حبيـب مويـس، مصطفى حبيـب النعمة، هادي حسين الأصمخ، عبدالله فـؤاد الدخيـل، عمار ياسر مدنـي، مروان موسى الهوساوي، يحيى مودة الشنقيطي، غسان عون البيشي، رضا محمد الشرفا.
ويرأس بعثةَ المنتخب السعودي عضو مجلس إدارة الاتحاد باسم منقل، ويشرف على تدريب المنتخب التونسي محمد بن الشيخ، ويساعده الوطني ماجد حماد، وإداري المنتخـب عبدالله الجبر، والإحصائي أحمد الانقليز، وأخصائي العلاج محمد انصيف.
وستشهد النسخة العشرون من البطولة الآسيوية مشاركة 17 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات، وجاء منتخبنا في المجموعة الأولى بجوار كل من: البحرين المستضيف، وهونج كونج، ويتأهل أول وثاني من كل مجموعة للدور الثاني من البطولة.