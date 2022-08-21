أخضر الطائرة يفتتح الآسيوية بمواجهة هونج كونج

وقد استعدّ أخضر الشباب لهذه البطولة بعد أن أقام معسكرًا خارجيًّا في تركيا، لعب من خلاله العديد من المباريات الودية التي شارك فيها جميع اللاعبين، كما لعب المنتخب مباراتين أمام المنتخب الكوري الجنوبي خلال تواجده في البحريـن؛ وذلك لاختيار التشكيلة المثالية، واختار مدرب المنتخب التونسي محمد بن علي الشيخ 12 لاعبًا لتمثيل الأخضر في هذه البطولة: جواد علي الخواهر، حسن عبد الجليـل الكعبـي، حسن أحمد الخليف، مرتجى حبيـب مويـس، مصطفى حبيـب النعمة، هادي حسين الأصمخ، عبدالله فـؤاد الدخيـل، عمار ياسر مدنـي، مروان موسى الهوساوي، يحيى مودة الشنقيطي، غسان عون البيشي، رضا محمد الشرفا.