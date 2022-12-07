‬ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.. نفاد 85% من تذاكر مواجهة الهلال ونيوكاسل الإنجليزي

وكانت اللجنة المنظمة لموسم الدرعية قد طرحت خلال الساعات القليلة الماضية تذاكر المباراة عبر موقعها الرسمي، وحددت عدة فئات للأسعار بحيث تبدأ من 25 ريالاً وحتى 3500 ريال، وهي قيمة تذاكر المنصة الفئة الذهبية في حين ستكون أسعار VIP Box 12،000 ريال.