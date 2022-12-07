‬ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.. نفاد 85% من تذاكر مواجهة الهلال ونيوكاسل الإنجليزي

كشف نادي الهلال عن نفاد الغالبية العظمى من تذاكر مباراته مع نيوكاسل الإنجليزي ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 وذلك قبل 24 ساعة على انطلاقتها.
وقال الحساب الرسمي للنادي في تغريدة على موقع "تويتر" قبل قليل:" 85% من تذاكر كأس موسم الدرعية نفدت.. كونوا بالموعد؛ لرؤية كبير آسيا ونيوكاسل يونايتد".
وستقام المواجهة الودية بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم غد الخميس الموافق الثامن من شهر ديسمبر الجاري، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.
وتعد هذه الزيارة الثانية لنيوكاسل يونايتد إلى السعودية، إذ كانت الأولى في يناير الماضي، حيث أقام الفريق معسكراً لمدة أسبوع في جدة، واجه خلاله الاتحاد ودياً، وفاز الفريق الإنجليزي 2-1.
وكانت اللجنة المنظمة لموسم الدرعية قد طرحت خلال الساعات القليلة الماضية تذاكر المباراة عبر موقعها الرسمي، وحددت عدة فئات للأسعار بحيث تبدأ من 25 ريالاً وحتى 3500 ريال، وهي قيمة تذاكر المنصة الفئة الذهبية في حين ستكون أسعار VIP Box 12،000 ريال.