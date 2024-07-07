تأهل أشبال أخضر اليد إلى نهائي البطولة العربية

تأهل المنتخب السعودي لكرة اليـد لدرجـة الأشبال (مواليـد 2008) إلى نهائـي البطولـة العربيـة المقامـة حاليـًا فـي العراق، عقب فوزه على الأردن بنتيجة (41-21)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد 07 يوليو 2024م ، في ختام الدور التمهيدي من البطولة.

ومن المقـرر أن يلتقـي أشبال الأخضر مع البحريـن فـي المبـاراة النهائيـة، عنـد تمام الساعة الـ (8:00) من مساء الثلاثاء 09 يوليو الجاري.

يُذكر أن المنتخب السعودي قـد تصـدر جـدول الترتيـب العـام مع نهايـة الـدور التمهيدي بالعلامة الكاملـة، بعـد فـوزه الأول أمام المنتخب البحريني بنتيجة (41 -31)، ثم تفوقه على نظيره السوري بنتيجة (37-22)، وعلى العراق بنتيجة (44 -26)، وانتصاره على الأردن بنتيجة (41-21).