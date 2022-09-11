الأخضر الشاب يواجه المالديف .. في افتتاح تصفيات كأس آسيا

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يستضيف المجموعة "الأولى" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات، الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان، خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر.