الأخضر الشاب يواجه المالديف .. في افتتاح تصفيات كأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الاثنين، أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة "الأولى" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.
ويستضيف "الأخضر" منتخب المالديف، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يستضيف المجموعة "الأولى" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات، الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان، خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر.