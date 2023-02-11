في الدوري السعودي الرديف.. الاتفاق يضرب الطائي بسداسية

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد الدوري الرديف ضمن مسابقات الموسم الرياضي الجاري بمشاركة 7 فرق، هي: الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة، وذلك بنظام الدوري الكامل «ذهابًا وإيابًا»، على أن تكون مبارياتها مرادفة لمواجهات دوري روشن السعودي للفرق المشاركة بمجموع 42 مباراة في الموسم.