في الدوري السعودي الرديف.. الاتفاق يضرب الطائي بسداسية

حقَّق فريق الاتفاق فوزًا كبيرًا في الدوري السعودي الرديف بعد فوزه الكاسح على نظيره الطائي (مضيفه) بنتيجة 6-2اليوك السبت على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة.
وجاءت سداسية الفريق الاتفاقي عن طريق كل من (أحمد الغامدي «5»، وعبدالله آل سالم «سوبر هاتريك» في الدقائق «الـ17، الـ20، الـ29 والـ73»، وفيصل الغامدي «57»، فيما سجل هدفَي أصحاب الأرض عبدالوهاب سليمان «50»، ومحمد بشير «69».
وبتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 12 نقطة؛ لينتزع المركز الثاني بفارق نقطة عن أبها المتصدر.
وفي المقابل ظل الطائي في قاع الترتيب بـ5 نقاط.
يُشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد الدوري الرديف ضمن مسابقات الموسم الرياضي الجاري بمشاركة 7 فرق، هي: الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة، وذلك بنظام الدوري الكامل «ذهابًا وإيابًا»، على أن تكون مبارياتها مرادفة لمواجهات دوري روشن السعودي للفرق المشاركة بمجموع 42 مباراة في الموسم.