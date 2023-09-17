المنتخب السعودي لـ"بارا تايكوندو" يشارك في بطولة العالم بالمكسيك

يشارك المنتخب السعودي لـ"بارا تايكوندو"، في منافسات بطولة العالم بالمكسيك للبارا، خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.
وكان الأخضر السعودي، قد بدأ مشوار التجهيز في العاصمة المصرية القاهرة، وأكمل استعداداته بالمكسيك مقر البطولة.
فيما غادر المنتخب السعودي الأول للتايكوندو، إلى مدينة "شنغهاي" بالصين؛ لإكمال برنامجه، استعدادًا لخوض دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تستضيفها مدينة "هانغتشو" الصينية بداية من 23 سبتمبر الجاري.
وشمل تجهيز المنتخب معسكرًا بالرياض، وواصل المرحلة الثانية في "باكو" عاصمة جمهورية أذربيجان، بتواجد 18 لاعبًا ولاعبة، بهدف الوصول لأفضل مؤشر من الجاهزية قبل خوض معترك المنافسات الآسيوية وبطولة العالم الألعاب القتالية نهاية أكتوبر المقبل.
من جهة أخرى شارك حكام التايكوندو السعوديين: مفضي العنزي، وسعد الشهراني، وفتح الدين القوزي، في إدارة منافسات بطولة "جاكرتا" الدولية المفتوحة 2023، خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري.