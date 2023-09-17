المنتخب السعودي لـ"بارا تايكوندو" يشارك في بطولة العالم بالمكسيك

فيما غادر المنتخب السعودي الأول للتايكوندو، إلى مدينة "شنغهاي" بالصين؛ لإكمال برنامجه، استعدادًا لخوض دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تستضيفها مدينة "هانغتشو" الصينية بداية من 23 سبتمبر الجاري.