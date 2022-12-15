الهلال أمام الباطن والنصر في مواجهة الرائد.. ضمن باقي منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن

تستكمل اليوم الجمعة باقي مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام ثلاث مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ3.30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.
ويدخل أبها اللقاء وهو بالمركز التاسع ولديه 10 نقاط، في حين يحتل الطائي المركز السابع برصيد 15 نقطة.
يلتقي الفريقان في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة.
ويملك النصر رصيد 19 نقطة، حيث يحتل وصافة جدول الدوري السعودي، بينما يدخل الرائد المباراة ولديه 9 نقاط ويحتل المركز الـ11.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
يدخل الهلال المواجهة ولديه 17 نقطة ويقع بالمركز الرابع ، في حين يحتل الباطن المركز الأخير بجدول دوري روشن برصيد نقطة واحدة.