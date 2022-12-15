رياضة

الهلال أمام الباطن والنصر في مواجهة الرائد.. ضمن باقي منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن

الهلال أمام الباطن والنصر في مواجهة الرائد.. ضمن باقي منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن
محمد السيد
محمد السيد

تستكمل اليوم الجمعة باقي مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام ثلاث مباريات على النحو التالي:

أبها - الطائي

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ3.30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ويدخل أبها اللقاء وهو بالمركز التاسع ولديه 10 نقاط، في حين يحتل الطائي المركز السابع برصيد 15 نقطة.

الرائد - النصر

يلتقي الفريقان في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة.

ويملك النصر رصيد 19 نقطة، حيث يحتل وصافة جدول الدوري السعودي، بينما يدخل الرائد المباراة ولديه 9 نقاط ويحتل المركز الـ11.

الهلال - الباطن

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

يدخل الهلال المواجهة ولديه 17 نقطة ويقع بالمركز الرابع ، في حين يحتل الباطن المركز الأخير بجدول دوري روشن برصيد نقطة واحدة.

الهلال
الرائد
الدوري السعودي للمحترفين
الطائي
الباطن
النصر
أبها
دوري روشن السعودي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org